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Из-за аварии на «Пенза-3» образовалась большая пробка

30 октября в 09:16 24 просмотра
групп «ВКонтакте» сообщил о ДТП, которое произошло утром 30 октября.

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Подписчик одной из пензенских групп «ВКонтакте» сообщил о ДТП, которое произошло утром 30 октября.

Пользователь сделал фото и видео с места происшествия в 8:19.

«Авария на «Пенза-3». В сторону Терновки — пробка большая», — написал он.

Судя по кадрам, столкнулись «Лада Калина» и Chevrolet. Автомобили получили сильные механические повреждения. На место приехал реанимобиль, о пострадавших информации нет.

Официальных данных по факту ДТП пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что за рулем следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также в связи с понижением температуры воздуха на дороге возможно образование наледи, поэтому нужно быть особо осторожными.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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