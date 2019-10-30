Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом

В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость, сообщают «Известия».

СВМПЭ в настоящий момент крайне затратен в производстве. Однако ученые из Новосибирска отмечают, что в рамках совместного проекта смогли упростить данный процесс. Отмечается, что подешевевший материал можно будет использовать для укрепления дорог. Достигнуть этого удалось за счет новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой.

Авторы проекта подчеркивают, что благодаря их разработке новое покрытие можно начать повсеместно применять на отечественных дорогах без излишних затрат на производство.