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В Ульяновке завершат «замороженное» строительство школы

30 октября в 09:29 194 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил село Ульяновка Кузнецкого района.

Здание местной школы строилось поэтапно. Первый блок, где размещается начальная школа, сдали эксплуатацию в 1997 году. В 2004-м введен второй блок. В нем располагаются специализированные кабинеты и учебные мастерские, сообщили в пресс-центре облправительства.

Третий блок, в котором по проекту должны быть расположены спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и школьная столовая, находится в стадии незавершенного строительства.

«Школу необходимо достроить, чтобы дети имели возможность учиться в шаговой доступности от дома», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил ответственным лицам актуализировать проектно-сметную документацию и изыскать средства на это.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/192460/

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