Пензенцев просят быть осторожными с электричеством во время холодов

Управление надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС предупреждает пензенцев о похолодании и дожде с мокрым снегом. Так, ночью ожидается до минус четырех градусов, днем будет до плюс трех градусов. В связи с этим старший дознаватель отдела, майор внутренней службы Татьяна Шишканова напомнила о правилах безопасности обращения с электропроводкой.

Отмечается, что неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации и монтажа электросети и оборудования, короткое замыкание и перегрузка электросети — достаточно распространенные причины возникновения пожаров.

Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность, необходимо выполнить некоторые требования:

— правильно выбирать вид электропроводки и способ ее прокладки;

— подбирать соответствующий вид электропроводки и характеристики используемых проводов, кабелей и труб;

— правильно выбирать электрозащиту;

— электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

— необходимо соблюдать удобную прокладку кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

— монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

В ведомстве просят жителей области не курить в постели, не оставлять детей без присмотра, не пользоваться неисправной электропроводкой, не перегружать электросеть, осторожно применять обогреватели и не оставлять электроприборы включенными без присмотра. В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 112.