Из России впервые за два года сократился несырьевой экспорт

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития.

Отмечается, что таким образом работа по снижению зависимости РФ от продажи углеводородов и попытки слезть с «нефтяной иглы» забуксовали.

В первом полугодии 2019 года ННЭ упал на 4,7% и составил 67,1 млрд долларов. При этом усилия Российского экспортного центра и реализация профильного нацпроекта, предусматривающего увеличение объема поставок такой продукции за рубеж до 250 млрд долларов к концу 2024 года, не помогли изменить негативный тренд.

Сильнее всего снизился экспорт пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Рост показали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы.

В Минпромторге отметили, что отрицательная динамика наблюдается из-за снижения цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки. Кроме того, по сравнению с рекордными показателями 2018 года снизился урожая зерна. Эксперты уверены, что следует стимулировать экспорт товаров с большой добавленной стоимостью и увеличивать инвестиции в человеческий капитал.