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Два пензенца с трубами привлекли внимание росгвардейцев

30 октября в 10:53 50 просмотров
, мужчин подозревают в краже.

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Двух жителей Пензы задержали правоохранители, мужчин подозревают в краже.

Ночью патруль росгвардейцев дежурил на улице Бурмистрова. Их внимание привлекли мужчины, которые несли металлические трубы. Наряд вневедомтсвенной охраны попытался выяснить у пензенцев, чье это имущество, но внятного ответа так и не получил. К тому же один из мужчин назвал ложные имя и фамилию, это выяснилось при выяснении их личностей.

«Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В итоге пензенцы признались, что вынесли трубы со стройки на улице Калинина. Со злоумышленниками будут разбираться полицейские.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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