В Ахунах разбились две легковушки

Утром 30 октября в Ахунах произошла авария. Пензенец рассказал об инциденте в Сети.

Мужчина пояснил, что две легковушки столкнулись примерно в 10:00. Он опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимку, участниками аварии стали Lada Granta и Lada Largus. У первой сильно разбит капот, а у второй — боковая часть со стороны водителя. Официальной информации о ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в регионе наступает похолодание, на проезжей части может появиться наледь, в связи с этим водителей просят «переобуть» свои автомобили.