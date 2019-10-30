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В Ахунах разбились две легковушки

30 октября в 11:11 210 просмотров

Утром 30 октября в Ахунах произошла авария. Пензенец рассказал об инциденте в Сети.

Мужчина пояснил, что две легковушки столкнулись примерно в 10:00. Он опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимку, участниками аварии стали Lada Granta и Lada Largus. У первой сильно разбит капот, а у второй — боковая часть со стороны водителя. Официальной информации о ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в регионе наступает похолодание, на проезжей части может появиться наледь, в связи с этим водителей просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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