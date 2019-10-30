Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
В Ахунах разбились две легковушки
В Пензе легковушка насмерть сбила пешехода
В Бессоновском районе сбитого пешехода переехал грузовик
Появилось видео с места жуткого ДТП на ул. Калинина
На Южной поляне машина «Яндекс.Такси» попала в жесткое ДТП
Появились подробности страшного ДТП в Земетчино
В Пензе на Севере столкнулись три авто. ВИДЕО
Терновка снова встала? Пензенец сообщил о ДТП
Пензенские инспекторы призывают водителей быть внимательнее
Проезд закрыт. Пензенцы рассказали о гигантской пробке в сторону Заречного

Снесло заднюю часть. На ул. Калинина произошло жесткое ДТП

30 октября в 11:36 208 просмотров

В Пензе на Южной поляне днем 30 октября столкнулись иномарка и Lada Kalina.

Очевидец рассказал об аварии в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото и видео с места происшествия. Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 11:00 на улице Калинина.

«Ребята, зима близко, аккуратнее», — добавил автор поста.

Пользователи в комментариях пришли в ужас от снимков и ролика, отметив, что иномарка буквально превратилась в груду металлолома. Судя по кадрам, у отечественной легковушки поврежден капот, а у второй машины снесло всю заднюю часть. На месте работают медики. Официальной информации нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев сменить летнюю резину на своих авто на зимнюю. Это связано с резким похолоданием, которое произошло в регионе. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...