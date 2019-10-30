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«Ужасная вонь». В подвале на ул. Мира прорвало канализацию

30 октября в 12:10 148 просмотров
«Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что в подвале дома на улице Мира течет канализация.

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Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что в подвале дома на улице Мира течет канализация.

Женщина пояснила, что речь идет о подвале шестого подъезда дома № 55.

«Уже месяц течет канализация, а никаких мер так и не принято. Ужасная вонь! Невозможно войти в свою квартиру — запах сбивает с ног! Бардак и хаос», — возмутилась пензячка.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». Информагентство по всем обращениям направляет в ведомства официальные запросы.


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