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«Дамате» в Пензенской области перечислила свыше 1 млрд рублей налогов

30 октября в 14:36 240 просмотров

За девять месяцев 2019 года предприятия ГК «Дамате» выплатили более 1 млрд рублей налогов и сборов. Из них в бюджет Пензенской области — 463 млн.

«Дамате» является крупнейшим в стране комплексом по производству индейки, также в регионе находится областной переработчик молока ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». Предприятия показывают высокий рост по всем показателям, а это позволяет увеличивать суммы налоговых перечислений. Таким образом, компания подтвердила статус одного из крупнейших налогоплательщиков региона, перечислив в местный и областной бюджеты 463 миллиона рублей. Общая сумма всех налоговых отчислений составила 1 005 755 000 рублей.

В частности, ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» перечислил в бюджет более 183 млн рублей, предприятия вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки — более 822 млн рублей. Регулярные налоговые отчисления имеют непосредственное влияние на развитие социально-экономической сферы региона.

Значительные суммы «Дамате» перечислила в бюджеты районов присутствия компании. Так, в Нижнеломовском районе налоговые поступления составили 262 млн руб., в Колышлейском районе — более 18 млн, Вадинском — 16,4 млн, Мокшанском — 16 млн, Спасском — 10,3 млн, Наровчатском — 3,8 млн.

ГК «Дамате» выполняет все обязательства перед государством, регулярно производя отчисления в фонды социального и обязательного медицинского страхования, а также Пенсионный фонд. Предприятия холдинга предоставляют современные рабочие места, здесь созданы все условия для профессионального развития сотрудников, гарантирована достойная заработная плата.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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