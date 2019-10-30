В России вступили в силу новые правила ОСАГО

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Первыми нововведения почувствуют нарушители, которые ездят пьяными и промышляющие дешевыми полисами мошенники.

Теперь пьяные автолюбители будут обязаны платить, даже если отказались от медосвидетельствования. Ранее требование можно было предъявить водителю за рулем, только если факт нарушения был установлен.

Кроме того, недостоверные данные в полисе ОСАГО раньше могли стать причиной регресса только при покупке полиса онлайн, а сейчас это распространено и на «бумажные» полисы. Такая мера направлена на борьбу с мошенниками, которые занижают страховую премию.

Еще одно нововведение касается иска о возмещении вреда. Он будет предъявлен только в том случае, если у виновника аварии в полисе нет разрешения на управление транспортным средством с прицепом. Отмечается, что прицепов к легковым автомобилям это новшество не касается.

Также выросли требования и к документам, которые необходимо предоставить владельцу автомобиля для оформления полиса ОСАГО.