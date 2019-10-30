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В Сети появился трейлер к старту нового сезона «Культа тела»

30 октября в 12:54 164 просмотра
«Экспресс» стартует новый сезон реалити-шоу «Культ тела» (18+). Организаторы обещают, что он будет самым жарким за четыре года.

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На пензенском телеканале «Экспресс» стартует новый сезон реалити-шоу «Культ тела» (18+). Организаторы обещают, что он будет самым жарким за четыре года.

Курсанты армии «Спецназ» будут худеть под руководством опытных наставников — финалистов третьего сезона реалити. Все они поборются за главные призы — путевку на двоих за рубеж и кожно-пластическую операцию.

Помимо этого, с 20 ноября состоится призыв армии «Взвод» — это участники «Культа тела», которые не будут участвовать в съемках шоу.

В поддержку нового сезона, который будет выходить в эфир в течение четырех месяцев, в Сети появился трейлер. На его съемку ушло три дня, в нем принимал участие полный состав Армии безопасного похудения.

Напомним, первая серия четвертого сезона выйдет на телеканале «Экспресс» 9 ноября в 10:00. Зрители будут следить за суровыми испытаниями новых героев в течение 45 минут, помимо этого, их ждет много полезной информации о здоровом образе жизни.

Фотография: фото предоставлено организаторами проекта

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