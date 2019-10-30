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Главный строитель Спутника рассказал, как появился город (видео)

30 октября в 13:13 122 просмотра
, чтобы построить город? Автор программы «Город Спутник — город счастливых» (16+) Динна Ишмухаметова считает, что это желание, идеи и твердая сильная рука.

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Что нужно, чтобы построить город? Автор программы «Город Спутник — город счастливых» (16+) Динна Ишмухаметова считает, что это желание, идеи и твердая сильная рука.

В новом выпуске автор подробно рассказала о главном строителе Города Спутника Рафике Ибрагимове.

«Сложно руководить процессом, если ты досконально не знаешь сути проблемы. Поэтому мне за 60 лет пришлось освоить порядка 35 профессий», — рассказал глава «Термодома», знакомя журналистов со Спутником, его важными объектами, а также производством — Пензенским управлением строительства.

«Хочется делать все красиво. Я считаю правильно, что каждый предприниматель должен вкладываться в свою Родину, как мы вкладываемся в обустройство Спутника. Это не зря потраченные деньги, это — для людей», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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