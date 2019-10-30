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Пензенец просил сделать пешеходный переход на ул. Белинского

30 октября в 13:51 110 просмотров
«Жалобной книге» информагентства сделать пешеходный переход на улице Белинского.

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Пензенец предложил в «Жалобной книге» информагентства сделать пешеходный переход на улице Белинского.

«На улице Белинского между сквером им. Лермонтова и библиотекой им. Лермонтова прошу повесить знаки — пешеходный переход и нарисовать зебру. Машины там поворачивают с улицы Лермонтова на улицу Белинского, и не каждый водитель пропускает, а каждый пешеход, переходящий дорогу, невольно становится нарушителем», — рассказал мужчина.

Информагентство направит предложение пензенца в официальном запросе в мэрию.

Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. По всем вопросам «Пенза-Пресс» направляет официальные обращения в ведомства.

Фотография: фото автора жалобы

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