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Пензенцам рекомендуют подготовить машины к снегу и гололеду

30 октября в 14:27 214 просмотров
В ночь с 30 на 31 октября пензенские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: возможен снег и гололед.

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В ночь с 30 на 31 октября пензенские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: возможен снег и гололед.

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики, а также управление ГИБДД Пензенской области рекомендуют автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю из-за грядущих заморозков.

Представители профильного министерства и ведомства просят перевозчиков пассажирского автотранспорта подготовить машины и провести дополнительный инструктаж по работе в гололед. Зимой необходимо снижать скорость движения и учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее.

«Воздержитесь от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Будьте предельно осторожны при пересечении пешеходных переходов», — предостерегают в региональном минпроме.


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