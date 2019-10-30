Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
В Пензе «Лукоморье» будет достраивать другой застройщик
Левченко рассказала, как будут достраивать 13 объектов пензенских дольщиков
Вступило в силу определение суда о передаче объектов «Пензастроя» ЖСК
Губернатор подписал соглашение с Фондом защиты прав дольщиков
В Пензе первую очередь «Райков» и дом на ул. 8 Марта могут сдать в этом году
В Пензенской области внесли изменения в законопроект о помощи дольщикам
В Пензе застройщики, взявшиеся за проблемные дома, скоро получат участки
Альпинисты занимаются фасадными работами в ЖК «Лукоморье»
Иван Белозерцев рассказал о достройке домов обманутых дольщиков
Инна Левченко рассказала, почему исчезла техника с проблемного ЖК «Тернопольский»

Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о достройке проблемных домов

30 октября в 14:46 186 просмотров
По распоряжению губернатора Пензенской области, компания «Термодом» приняла на себя обязательства завершить строительство дома по улице 8 Марта.

" data-title="Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о достройке проблемных домов — Пенза-пресс, рунет за день">

По распоряжению губернатора Пензенской области, компания «Термодом» приняла на себя обязательства завершить строительство дома по улице 8 Марта.

Реализация инвестиционного проекта предполагает, что застройщик обеспечит жильем пострадавших участников долевого строительства, а органы власти предоставят строительной компании земельные участки в Пензе с размером годовой арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, это участки в районе ул. 9 Января площадью 1,3 га, ул. Шмидта — площадью 4,5 га; ул. Рахманинова — 0,9 га; ул. Жемчужной — 0,6 га и ул. Коммунистической — 1 га.

«По планам, дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

«Было важно, чтобы люди получили свои квартиры, а строители окупили вложенные силы и средства. Благодарю Ивана Александровича за поддержку наших стараний», — отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...