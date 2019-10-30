Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о достройке проблемных домов

По распоряжению губернатора Пензенской области, компания «Термодом» приняла на себя обязательства завершить строительство дома по улице 8 Марта.

Реализация инвестиционного проекта предполагает, что застройщик обеспечит жильем пострадавших участников долевого строительства, а органы власти предоставят строительной компании земельные участки в Пензе с размером годовой арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, это участки в районе ул. 9 Января площадью 1,3 га, ул. Шмидта — площадью 4,5 га; ул. Рахманинова — 0,9 га; ул. Жемчужной — 0,6 га и ул. Коммунистической — 1 га.

«По планам, дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

«Было важно, чтобы люди получили свои квартиры, а строители окупили вложенные силы и средства. Благодарю Ивана Александровича за поддержку наших стараний», — отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.