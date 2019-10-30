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На пензенском заводе «ПТПА» прошла очередная сертификация

30 октября в 14:41 144 просмотра
«ПТПА» завершился аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 9001−2018 в системе Интергазсерт.

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На пензенском заводе «ПТПА» завершился аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 9001−2018 в системе Интергазсерт.

В силу своей специфики нефтегазовая отрасль предъявляет высокие требования к качеству используемой продукции и выполнению работ. Уровень ответственности за людей и состояние окружающей среды делает проблему качества актуальной не только в этой отрасли, но и в арматуростроении, продукция которого активно используется нефтяниками и газовиками. Для обеспечения необходимого уровня качества для своих поставщиков корпорация ПАО «Газпром» в 2016 году создала собственную систему добровольной сертификации СДС «Интергазсерт», которая усовершенствовала действующую с 1999 года систему «Газпромсерт». Система становится своеобразным фильтром на пути от поставщиков к предприятиям, и очищает отрасль от недобросовестных производителей.

На пензенском предприятии АО «Пензтяжпромарматура» подобные аудиты проходят регулярно. В этом году аудиторы отметили ряд серьезных улучшений, произошедших на заводе с прошлого аудита, в том числе внедрение и использование в работе программных продуктов для повышения производительности и снижения затрат, автоматизацию оценки, квалификации и выбора поставщиков, изменение периодичност опроса удовлетворенности потребителей и увеличение количества опрашиваемых клиентов до 100%, а также автоматизацию обработки результатов оценки. И уже в ноябре «ПТПА» предстоит пройти еще два аудита: один из них является следующим этапом сертификации в СДС «Интергазсерт» и касается оценки деловой репутации, второй — на соответствие предприятия Европейской директиве по безопасности 2014/68/EU.

Фотография: фото предоставлено "ПТПА"

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