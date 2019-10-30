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В Пензенской области откроют промышленную пасеку

30 октября в 14:56 134 просмотра
«Экспресс».

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30 октября министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков дал интервью журналисту телеканала «Экспресс».

В частности, Андрей Бурлаков рассказал, что в рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, в регионе появились новые виды государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных коопераций.

«Всего на эти цели выделено 88 млн руб. — это средства федерального бюджета, а также софинансирование из областного. В конкурсе «Агростартап» приняло участие порядка 50 заявителей, комиссия отобрала 18. Сейчас фермеры оформляют необходимые документы, уже пошли перечисления средств, 50 млн на это выделено», — сказал он.

Министр отметил, что по поручению губернатора Ивана Белозерцева в 2019 году идет поддержка пчеловодства. Из 18 вышеназванных проектов два стали победителями именно по этому направлению. В ближайшее время в регионе появится промышленная пасека с автоматизированной откачкой меда и фасовкой продукции. Также есть новые проекты по рыболовству.

«Для нас поддержка малых форм — приоритетна. Крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели вносят серьезный вклад в экономику. Для нас важно, когда люди находят свое применение, сами становятся хозяевами своего бизнеса. Это главная гарантия того, что бизнес будет стабильным и останется на селе. Поэтому по поручению губернатора мы выделяем максимум ресурсов, в этом году они увеличены — более 250 млн рублей представлено на гранты. Общее количество получателей приблизилось к цифре 60 с начала года», — сообщил Андрей Бурлаков.

Кроме того, в ходе интервью министр сельского хозяйства рассказал о пензенских производителях, которые получили награды на агровыставке «Золотая осень», а также о месячнике по борьбе с контрафактной алкогольной и табачной продукцией.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1867537/

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