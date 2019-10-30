Приятное для любимой. Как девушка из Пензы сделала маму счастливой

Мамы — это самые родные и драгоценные люди на свете. Их искренняя любовь сопровождает нас всю жизнь. В детстве они отдают нам все свои силы и знания, во взрослой жизни они первые, к кому мы идем за советом, когда нам плохо или наоборот — бежим поделиться к ним своим успехом.

Принимают они нас бескорыстно из большой любви. А что мы? Как мы можем сделать им приятное? И речь не про их дни рождения, 8 марта, Дни матери и прочие стандартные поводы и праздники. А вот просто так, спонтанно и от души, чтобы порадовать самого дорого человека и вызвать на его лице искреннюю улыбку.

Все просто — секрет в мелочах. Вы же знаете предпочтения своих мам, восторг может вызвать какая-то приятная безделушка или, например, билет на концерт кумира.

Эта история как раз про концерт, а точнее творческий вечер Ларисы Рубальской, который состоится 4 ноября в Пензе [прим. ред. 4 ноября в Пензенской филармонии, начало — в 19:00 (12+)].

На фотографии выше — пензячка Елена со своей мамой Натальей Владимировной. Она живет в другом городе, поэтому, по понятным причинам, желаемого частого общения не получается. Но это обстоятельство никак не влияет на то чувство бесконечной любви, которое наша героиня испытывает к своей маме.

А еще, Елена прекрасно знает, с каким уважением и восхищением ее мама относится к Ларисе Рубальской, эта поэтесса для нее — настоящий «Александр Пушкин современности». По ее мнению, в стихах поэтессы так много жизни и мудрости, в которых каждый может узнать себя, получить совет и задуматься о чем-то.

И естественно, когда Елена узнала, что в Пензу приезжает любимая поэтесса ее мамы, она без раздумий купила два билета в партер. Ну что, стоит вам рассказывать, на каком небе от счастья была Наталья Владимировна? Казалось бы, так просто — два билета, а самый родной человек в мире получил удовольствие и безгранично польщен и благодарен тебе.

Радуйте своих мам. Просто так, без повода. Они как никто этого заслужили!

А если вам интересно, кто еще их известных артистов скоро приедет в Пензу — пройдите по ссылке.