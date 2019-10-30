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В Пензе «Лукоморье» будет достраивать другой застройщик

30 октября в 15:31 154 просмотра

В Пензе первую очередь ЖК «Лукоморье» будет достраивать новый застройщик. Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, вместо «Энтазиса» работы будет проводить компания «Новое решение».

«Рабочие уже вышли на площадку», — подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что к «Энтазису» был ряд претензий со стороны дольщиков, которые отмечали, что, несмотря на большой процент готовности дома, строители в последнее время работали неактивно. Претензии застройщику во время совещания предъявлял и губернатор Иван Белозерцев.

Как ранее сообщала главный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко, в конце октября вступило в силу решение суда о передаче объектов незавершенного строительства «Пензастроя» жилищно-строительному кооперативу «Единый», созданному дольщиками. Теперь ЖСК направляет обращение в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства для получения финансирования на достройку проблемных объектов.

Ряд объектов «Пензастроя» будет завершаться в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИПов). Уже поступил пакет документов от застройщика по объекту на ул. 8 Марта. Его планируют сдать в этом году.

Вся информация о решении проблемы обманутых дольщиков — в нашем специальном разделе.


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