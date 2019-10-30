ЖивотныеНеИгрушки. Пензячка выступает против цирков-шапито

Пензячка считает, что цирки-шапито — двуличны, так как тема жестокого обращения животных не лежит на поверхности.

«Например, все люди понимают, что браконьерство, охота и просто причинение вреда живому существу — это плохо. Но при этом они же спокойно водят своих детей в цирки, не осознавая, что покупкой билетов они поддерживают такую же жестокость. Что артисты-животные испытывают колоссальный стресс, выступая перед радостной толпой, что все трюки они выполняют из-за страха наказания, что их жизнь — это заточение в тесных клетках и постоянные переезды из города в город», — рассказала она.

По мнению Марины Ферхмин, борьбу с шапито нужно начинать именно с распространения информации о том, что происходит за кулисами цирка. Спрос рождает предложение, отметила пензячка.

«Если люди сознательно откажутся от цирков, а в наше время, согласитесь, много других развлечений без использования животных, это варварство исчезнет или трансформируется во что-то более доброе и прекрасное. Очень рада, что на мою акцию откликнулось много пензенцев», — сказала девушка.

Против шапито выступают жители разных регионов страны. Так, осенью этого года акции прошли в Рязани, Калуге, Иркутске, Зеленограде и других городах. К проблеме прислушиваются все больше людей, но пока на выступления ходят, цирки не продолжают существовать.

По информации Центра защиты прав животных «ВИТА», уже 45 стран в мире полностью или частично запретили использовать животных в индустрии развлечений. И причин этому — множество: невозможность создать полноценные условия для нормальной жизни, отсутствие качественной ветеринарной помощи, постоянный стресс переездов, от шума, света и вибрации во время выступлений и т. д.

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