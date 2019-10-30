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В Иссинском районе установили мусоросортировочный комплекс

30 октября в 16:05 324 просмотра
Полигон по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) достраивают в Иссинском районе Пензенской области.

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Полигон по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) достраивают в Иссинском районе Пензенской области.

Строительство комплекса завершает ООО «Шандас». Гендиректор Анатолий Старцев год назад обязался вложить в него не менее 8 миллионов рублей.

После подписания документов на объекте начали копать траншеи для утилизации отходов, провели на полигон электролинию с установкой трансформаторной подстанции, обустроили контрольно-пропускной пункт. Позже на специализированном предприятии в Челябинске приобрели новое оборудование — мусоросортировочный комплекс.

«Отходы будут сортироваться на шесть фракций: полиэтилен, стекло, полиэтиленовые бутылки, бумага, дерево, металл. Все это мы планируем отправлять на предприятия по переработке вторсырья. Договоренности на этот счет уже имеются. Чтобы запустить комплекс в эксплуатацию, необходимо переоформить лицензию и получить новые тарифы, чем мы сейчас и занимаемся», — сказал Анатолий Старцев.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, после введения комплекса в эксплуатацию на полигоне ТКО должно появиться шесть новых рабочих мест.

Анатолий Старцев планирует приобрести дополнительное оборудование для переработки твердых коммунальных отходов.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/society/192664/

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