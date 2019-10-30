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Пензенский «Кукольный дом» наградили за лучшую режиссуру на фестивале в Казани

30 октября в 16:45 104 просмотра
«Кукольный дом» принял участие в международном фестивале «Шомбай-fest 2019», который проходил в Татарском государственном театре кукол «Экият».

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Пензенский театр «Кукольный дом» принял участие в международном фестивале «Шомбай-fest 2019», который проходил в Татарском государственном театре кукол «Экият».

Спектакли для детей и взрослых представили 17 театров из Красноярска, Уфы, Курска, Петрозаводска, Новосибирска, Белгорода, Чебоксар, Оренбурга, Набережных Челнов, Пензы и Казани. Также были иностранные участники из Италии, Франции, Азербайджана и Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе пензенского министерства культуры и туризма, в состав жюри фестиваля вошли критики, театроведы, искусствоведы и заведующие литературной частью российских театров. Также работало детское жюри — школьники из Казани, увлекающиеся кукольным театром.

По итогам фестиваля пензенский спектакль «Убить Кароля» (16+) стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа».


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