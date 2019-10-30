Пензенский «Кукольный дом» наградили за лучшую режиссуру на фестивале в Казани

Пензенский театр «Кукольный дом» принял участие в международном фестивале «Шомбай-fest 2019», который проходил в Татарском государственном театре кукол «Экият».

Спектакли для детей и взрослых представили 17 театров из Красноярска, Уфы, Курска, Петрозаводска, Новосибирска, Белгорода, Чебоксар, Оренбурга, Набережных Челнов, Пензы и Казани. Также были иностранные участники из Италии, Франции, Азербайджана и Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе пензенского министерства культуры и туризма, в состав жюри фестиваля вошли критики, театроведы, искусствоведы и заведующие литературной частью российских театров. Также работало детское жюри — школьники из Казани, увлекающиеся кукольным театром.

По итогам фестиваля пензенский спектакль «Убить Кароля» (16+) стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа».