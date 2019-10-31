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Зампред правительства Василий Трохин отмечает юбилей

31 октября в 06:03 216 просмотров

31 октября заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин празднует день рождения.

В этот день Василий Трохин принимает поздравления от близких, друзей, коллег и знакомых. Ему исполнилось 55 лет.

Коллектив медиахолдинга «Экспресс» присоединяется к поздравлениям и желает удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья и семейного счастья.

Василий Иванович Трохин родился в 1964 году в селе Вяземка Земетчинского района Пензенской области. Он служил в армии, воевал в Афганистане, трудился на различных предприятиях региона. Занимал должность заместителя председателя правления областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана, был директором пензенского филиала Российской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов.

Василий Трохин награжден орденом «Красной звезды», медалями «Воину-интернационалисту», «За ратную доблесть», благодарственными письмами президента РФ, губернатора Пензенской области.


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