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Эмпатия и улучшение сервиса. Новый вице-президент «Ростелекома» рассказал о приоритетах в работе

5 ноября в 09:55 198 просмотров
«Ростелеком» произошло важное назначение: в октябре должность вице-президента — директора МРФ «Волга» занял Иван Иванович Зима. О новых подходах к сервисному обслуживанию клиентов, цифровой трансформации бизнеса и приоритетах в работе команды он рассказал журналистам из регионов ПФО в ходе видеоконференции.

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В руководстве компании «Ростелеком» произошло важное назначение: в октябре должность вице-президента — директора МРФ «Волга» занял Иван Иванович Зима. О новых подходах к сервисному обслуживанию клиентов, цифровой трансформации бизнеса и приоритетах в работе команды он рассказал журналистам из регионов ПФО в ходе видеоконференции.

Открывая встречу с представителями СМИ, организованную в видеоформате, Иван Зима обозначил стратегическую цель компании, достижение которой позволит «Ростелекому» занять лидирующие позиции на рынке телеком-услуг.

«Наша цель — стать тем оператором, которого выбирают люди. Надежность сервисов, гибкость и эмпатия по отношению к клиентам — ключевые требования. Принимая проблему пользователя услуг как свою, можно не только сохранить клиентов, но и привлечь новых за счет их готовности рекомендовать компанию своим родным и близким», — пояснил он.

«Мои приоритеты в работе с клиентами- умение внимательно слушать, слышать пожелания заказчика, если нужно, меняться, исходя из его требований, и измерять, в полной ли степени мы соответствуем его ожиданиям. Это такая цепь, которая разрывается при отсутствии любого из вышеперечисленных пунктов. В большой компании каждый сотрудник должен понимать необходимость чуткого и внимательного отношения к клиенту и уметь находить общий язык с абсолютно разными людьми», — рассказал приволжским журналистам Иван Зима.

Директор департамента клиентского сервиса и обслуживания массового сегмента МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Галина Лищук в ходе видеоконференции назвала сильные стороны компании, а также направления, которые предстоит развивать.

«Мы лучшие по доступности каналов коммуникаций. До нас проще дозвониться, и большинству это удается менее чем за 30 секунд — примерно 80%. В крупных городах в 90% случаев мы устраняем технические проблемы в течение 24 часов. Малые населенные пункты в этом плане — наша зона роста. Еще одна проблема, которую мы решаем, связана с повторными обращениями клиентов», — отметила она.

Общаясь с журналистами, новый вице-президент компании отметил, что будущее сервисного обслуживания — за биометрией и искусственным интеллектом, которые компания уже тестирует в различных сферах (напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis «Ростелеком» и банк «Русский Стандарт» провели первый платеж с использованием биометрических данных, используя сервис оплаты покупок с использованием технологии распознавания лица).

Фотография: Фото ИА "Пенза-Пресс" и ПАО "Ростелеком"

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