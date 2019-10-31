Готовится к сдаче объездная дорога в обход города Никольска

В Пензенской области готовится к сдаче новая дорога, построенная в обход Никольска, протяженностью около 9 км.

Объект осмотрели представители региональной Госжилстройтехинспекции. Судя по посту в официальном аккаунте ведомства в Instagram, серьезных нареканий она не вызвала.

«По данной автомобильной дороге будет осуществляться движение автотранспорта, минуя Никольск, что обеспечит снижение транспортной нагрузки города и в целом положительно отразится на развитии транспортной инфраструктуры района», — отмечают в управлении.

По данным Госжилстройтехинспекции, в Пензенской области в настоящее время государственный строительный надзор осуществляется в отношении 19 объектов строительства и реконструкции дорог.