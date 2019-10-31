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Готовится к сдаче объездная дорога в обход города Никольска

31 октября в 08:01 142 просмотра
, построенная в обход Никольска, протяженностью около 9 км.

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В Пензенской области готовится к сдаче новая дорога, построенная в обход Никольска, протяженностью около 9 км.

Объект осмотрели представители региональной Госжилстройтехинспекции. Судя по посту в официальном аккаунте ведомства в Instagram, серьезных нареканий она не вызвала.

«По данной автомобильной дороге будет осуществляться движение автотранспорта, минуя Никольск, что обеспечит снижение транспортной нагрузки города и в целом положительно отразится на развитии транспортной инфраструктуры района», — отмечают в управлении.

По данным Госжилстройтехинспекции, в Пензенской области в настоящее время государственный строительный надзор осуществляется в отношении 19 объектов строительства и реконструкции дорог.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B4C_QU7Fo9D/

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