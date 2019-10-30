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Центробанк повысил курсы доллара и евро

30 октября в 17:20 60 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 31 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8320 до 63,8734 руб., курс евро — с 70,7769 руб. до 71,0081 руб.

Золото будет стоить 3 060,14 рублей за грамм, серебро — 36,27, платина — 1 891,34, палладий — 3 665,63.


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