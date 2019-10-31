В Мокшане 1 ноября откроют площадку для сдачи нормативов ГТО

В поселке Мокшан Пензенской области 1 ноября состоится открытие спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО. Она будет полезна людям разных возрастов, ведущих здоровый образ жизни и приобщающихся к нему.

В регионе комплексы устанавливают в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе президента РФ.

В этом году оборудование для площадок получили 11 муниципалитетов: Кузнецк, Заречный, Башмаковский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Мокшанский, Пензенский и Шемышейский районы. Сумма финансирования составила около 35,5 миллионов рублей.

«Монтажные работы в остальных десяти муниципалитетах планируется завершить до 15 ноября», — отмечают в пресс-службе областного минспорта.