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В Каменском районе продавали контрафактные сигареты

30 октября в 17:56 136 просмотров
Специалисты министерства сельского хозяйства Пензенской области и общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» продолжают мониторинг торговых точек по продаже алкоголя и табака.

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Специалисты министерства сельского хозяйства Пензенской области и общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» продолжают мониторинг торговых точек по продаже алкоголя и табака.

В одном из магазинов Каменского района специалисты обнаружили в продаже нелегальный табак. Проведя исследование марки, эксперт выявил признаки фальсификации.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, информация о нарушении направлена в территориальное отделение полиции.

Напомним, что мониторинг проводится в рамках месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, объявленного губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым 1 октября.

О фактах нелегальной продажи алкоголя и табака можно сообщить на горячую линию по телефону: 8 (8412) 56-33-08, или в Союз производителей и дистрибуторов по номерам: 8 (937) 426-53-20 и 8 (937) 427-72-05. Также можно прислать информацию в официальный Instagram пензенского минсельхоза.


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