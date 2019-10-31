В Пензенской области выросло число аварий (видео)

За девять месяцев 2019 года на федеральных и региональных автомобильных дорогах произошло 465 ДТП. Увеличивается количество выявленных нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, причем еще на этапе закупок. Эти проблемы обсудили на внеплановом межведомственном совещании в областной прокуратуре.

30 октября около 11 часов утра на улице Калинина столкнулись Mazda CX-7 и ВАЗ. 60-летней женщине, которая управляла иномаркой, потребовалась медицинская помощь, но, к счастью, серьезно никто не пострадал, сообщает телеканал «Экспресс».

Другое недавнее ДТП было уже со смертельным исходом. 28 октября в районном поселке Земетчино перевернулась «семерка». За рулем находилась 61-летняя женщина. Она ехала со своим мужем. Оба погибли. За девять месяцев 142 человека не выжили в результате аварий на дорогах. Из них — пять детей.

«Пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств зафиксировано в 13 происшествиях, в которых 17 детей получили ранения. В темное время суток зарегистрировано девять происшествий, в которых погибли два ребенка и восемь ранены. При этом в восьми из девяти случаев у детей отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

О причинах происшествий на дорогах говорили на совещании в прокуратуре Пензенской области. Так, одна из главных проблем — это ненадлежащее нормативное регулирование в этой сфере. Например, почти в половине муниципальных образований региона отсутствуют комплексные схемы организации дорожного движения. Серьезными нарушениями на уровне муниципалитетов сопровождается и расходование денежных средств. Так, в большинстве случаев муниципальные образования не проводят оценку эффективности реализации программ в сфере дорожной деятельности или делают это формально. Как отметили на совещании, сфера дорожной деятельности в Пензенской области также подвержена рискам монополизации рынка.

«В ходе проведенных совместно с антимонопольным органом проверок установлены признаки трех картельных сговоров при проведении аукционов в указанной сфере более чем на два миллиарда рублей. По всем фактам хозяйствующие субъекты признаны нарушившими законодательство о защите конкуренции и наложены штрафные санкции на сумму 33 миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок было возбуждено два уголовных дела, по одному проводится процессуальная проверка», — рассказал начальник управления по надзору за неисполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.

Одна из основных причин аварийности — это ненадлежащее состояние дорог. По статистике, в этом году практически каждому второму ДТП, в которых пострадали люди, способствовали неудовлетворительные дорожные условия. Однако, как отметила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, белых пятен в сфере безопасности дорожного движения немало.

«Автоперевозчиками допускаются многочисленные нарушения, нерешенным остается вопрос нелегальных перевозчиков, оставляет желать лучшего качество подготовки водителей в автошколах. Серьезные проблемы имеются с детским травматизмом. Многочисленными недостатками сопровождается работа органов предварительного расследования в сфере выявления, раскрытия и расследования преступлений в области безопасности дорожного движения», — уточнила она.

За нарушения в сфере безопасности дорожного движения прокурорами в 2019 году было оформлено более 200 протестов и около 400 представлений. В суды направлено свыше 300 исков. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 380 человек. Возбуждено шесть уголовных дел.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».