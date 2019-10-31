Леонид Левин осмотрел новый корпус детсада на Шуисте (видео)

Депутат Государственной Думы Леонид Левин в рамках рабочего визита посетил новый корпус детского сада на Шуисте в Пензе. Дошкольное учреждение открыло свои двери в сентябре. Народный избранник осмотрел помещения, техническое оснащение, а также пообщался с детьми и педагогами.

Долгое время в микрорайоне Шуист остро стояла проблема очереди в дошкольное учреждение. Решить ее удалось благодаря субсидии. На федеральные средства был построен второй корпус филиала «Звездный» детского сада № 101 «Радужный». Строительство было завершено в короткие сроки — за девять месяцев. Новый корпус вмещает в себя более 150 детей, сообщает телеканал «Экспресс».

С соседним корпусом здание соединено теплым переходом. Однако функционировать оно может и самостоятельно. Здесь есть не только помещения под группы, но и залы для развивающих и музыкальных занятий, а также пищевой и медицинский блоки.

Кроме дополнительных мест для детей, новый корпус создал и рабочие места. Детский сад полностью укомплектован педагогами, в каждой группе работает по два воспитателя и один помощник. Также есть и специалисты в отдельных сферах.

«У нас есть музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, вахтер и технический персонал. Детсад сопровождает детская поликлиника, у нас есть врач, который приходит по графику, и медицинская сестра, которая всегда находится саду», — рассказала главный специалист управления образования Пензы Елена Чернова.

Строительство нового корпуса детсада полностью решило проблему с нехваткой мест и долгим ожиданием своей очереди на Шуисте. Однако работа властей на этом не заканчивается. В планах — добиться этих же показателей и в других микрорайонах города.

«На этот год была запланирована федеральная субсидия на 73 млн рублей на поддержку дошкольных учреждений. Эта сумма вырастет практически в три раза в 2020 году, а в 2021 году будет более 300 млн рублей. Если такими темпами мы будем реализовывать эту программу, то надеюсь, что мы сможем решить проблему с нехваткой мест в детсадах во всей Пензе», — подчеркнул Леонид Левин.

Также в рамках визита депутата педагоги смогли задать ему интересующие их вопросы.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».