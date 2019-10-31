В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских (видео)

Дело 20-летней давности наконец-то обретет свой финал. На скамье подсудимых оказался последний из фигурантов дела об убийстве таксиста в Городищенском районе Пензенской области в 1999 году. Все это время подозреваемый скрывался в Саратовской области, однако сотрудники правоохранительных органов все-таки нашли его.

Два десятка лет он провел в федеральном розыске. На скамье подсудимых — саратовский фермер. Долгие годы он жил мирной жизнью и скрывал страшный секрет. Согласно материалам дела, летом 1999 года он вместе с подельниками совершил два разбойных нападения. Однако самым тяжелым преступлением стало убийство таксиста. Злоумышленники попросили отвезти их в село Уранка Городищенского района. Когда они оказались на дороге в лесной массиве, пассажиры напали на водителя и убили его. Тело они закопали в лесу, а машину продали в Саратове.

«Через несколько дней после совершения последнего преступления он переехал жить в Саратов, где до настоящего времени и проживал, создал семью. Причем, он не регистрировался, с 16-летия не получил паспорт. Поэтому жил без регистрации, как в Пензенской области, так и в Саратовской, в связи с чем его розыск был затруднен», — пояснил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Владимир Волошин.

Всех подельников мужчины поймали по горячим следам. Они признали свою вину и получили различные тюремные сроки. Многие из них уже вышли из мест лишения свободы и теперь выступят в роли свидетелей. Кроме того, в зал суда пришли жильцы одной из квартир на проспекте Строителей, которую ограбили злоумышленники, сообщает телеканал «Экспресс».

Тому, что справедливость все-таки восторжествует, рады и коллеги убитого таксиста. По их словам, несмотря на то, что «лихие 90-е» уже прошли, порой их работа связана с опасностью. Чаще всего это происходит из-за нетрезвых пассажиров. Но в экстренной ситуации водители готовы выручить друг друга.

«Мы все друг друга знаем, мы общаемся в интернет-канале. У нас есть свой канал тревоги. Если что-то случится, мы подаем сигнал тревоги, и к нам приезжают. Вообще, мы всех своих помним и собираемся, чтобы почтить память», — поделился таксист Леонид Кутузов.

Какой срок грозит подсудимому — пока неизвестно. Меры наказания определятся уже в ходе судебного процесса.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».