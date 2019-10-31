Пензенских выпускников школ приглашают поступить в учреждения ФСБ

Выпускников 11 классов приглашают поступить в образовательные организации ФСБ России по программам высшего и среднего профессионального образования.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, кандидатов на обучение будут отбирать из числа граждан РФ, проживающих на территории Пензенской области, годных к военной службе. В учебные заведения приглашаются только мужчины.

Сроки обучения по программе среднего профессионального образования — от 1,5 лет (после выпуска курсантам присваивается воинское звание — прапорщик), по программе высшего профессионального образования — 4−5 лет (присваивается звание — лейтенант).

Перечень образовательных организаций:

— Академия ФСБ России (г. Москва);

— Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московская область);

— Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);

— Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);

— Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);

— Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).

Правила приема в образовательные учреждения ФСБ России размещаются на сайтах этих организаций.

По вопросам оформления документов и получения подробной информации обращаться в УФСБ России по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 72-А, с 9.00 до 18.00 (кроме выходных).

Телефоны для справок: 63−15−96, 63−15−97, сайт: fsb.ru.