Жители дома по улице Попова замерзают в квартирах (видео)

Популярное выражение «отапливать улицу» жителям дома № 2 по улице Попова в Пензе, кажется, не знакомо. Еще в начале октября, когда на улице заметно похолодало, жильцы вынуждены были спать в верхней одежде. Сначала отопления в квартирах не было вовсе, но когда теплоноситель подали, ситуация изменилась не сильно.

В новую квартиру Виктория Байсуркаева переехала в августе. Все было хорошо ровно до того момента, пока 21 сентября в регионе не объявили о старте отопительного сезона. До 1 октября теплоснабжение обещали дать во весь жилой фонд Пензы, однако батареи в доме № 2 по улице Попова оставались холодными еще больше недели. Девушка вместе с соседями писала жалобы в жилищную инспекцию, звонила в управляющую организацию и аварийную службу, но безрезультатно.

«22 числа я написала заявление в прокуратуру, потому что у нас было холодно, все переболели, нервы не выдержали. Устроила скандал в ЖЭКе. Они приехали, что-то сделали, и отопление появилось», — рассказала женщина.

Через пару часов батареи снова остыли, правда, не во всех квартирах. В числе невезучих жильцов снова оказалась Виктория Байсуркаева. Восстановили теплоснабжение только в конце октября. Однако и сейчас без обогревателя не обойтись. По словам соседей, дом № 2 в зимний период считается самым холодным из тех, что на улице Попова, сообщает телеканал «Экспресс».

В управляющей организации пояснили, что жители наговаривают зря. Якобы специалисты на контакт с людьми всегда идут и стараются сделать все для улучшения ситуации, только удается это не всегда.

«Там никак нельзя отрегулировать. Этот дом — последняя точка. Мы делаем замер, если действительно холодно, решаем этот вопрос. В прошлые годы были обращения, но ни у кого не было ниже 18 градусов», — сказал генеральный директор управляющей организации «ЖЭК № 1» Борис Усов.

Пока Виктория Байсуркаева продолжает добиваться повышения температуры в комнатах, соседи из других подъездов настаивают, что проблему решать нужно индивидуально.

«У нас — жарко. Нам не нужно, чтобы батареи были горячее. В соседней угловой квартире — прохладно», — пояснила жительница дома Лариса Сазонова.

В МУПе людям посоветовали оставлять заявки диспетчеру и приходить в часы приема. Только в случае нарушения температурных нормативов жалобу о недотопе можно направить в ресурсоснабжающую организацию. Там жителям произведут перерасчет и, возможно, усилят подачу тепла. А вот можно ли затопить максимально в отдельных квартирах — вопрос пока открытый.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».