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В России планируют увеличить штрафы за езду без ОСАГО

31 октября в 09:05 180 просмотров
, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз, сообщают «Известия».

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В России автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз, сообщают «Известия».

Таким образом депутаты Госдумы рассчитывают стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП.
Эту меру обсуждали в середине октября на совещании рабочей группы Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.

Страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью ОСАГО — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса.


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