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Пензенский институт регионального развития отметил 80-летие

31 октября в 09:09 240 просмотров

В Пензе отпраздновали 80-летний юбилей института регионального развития. Специалистов поздравил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что институт вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных педагогов, а также в разработку и внедрение современных образовательных методик, сообщает пресс-центр облправительства.

«За 80 лет из стен института вышло немало высококвалифицированных специалистов, работа которых позволяет Пензенской области занимать лидирующие позиции среди регионов ПФО в социально-экономическом развитии. Коллектив решает важные задачи в научно-методической и образовательной деятельности, ведет научную работу и разрабатывает проекты для учреждений образования всех ступеней — от дошкольного до профессионального», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что необходимо постоянно работать над повышением уровня квалификации учителей из городских и сельских школ.

«Меняются методики, подходы, подача материала школьных предметов, поэтому учителя должны постоянно повышать свой уровень знаний. Для обучения педагогов Пензенской области необходимо приглашать самых профессиональных преподавателей России», — заявил Иван Белозерцев.

История Пензенского областного института усовершенствования учителей началась в 1939 году. Сейчас на его базе функционирует пять управлений: информационно-аналитическое, общего образования, профессионального образования, оценки качества образования и административно-хозяйственное.

Совместно с министерством образования региона институт участвовал в разработке таких документов, как «Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)», «Концепции развития физической культуры и спорта на территории Пензенской области в 2009—2013 гг.», межведомственной целевой программы «Поддержка и развитие чтения в Пензенской области на 2009−2011 годы» и т. д.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/192770/

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