Пензенский институт регионального развития отметил 80-летие

Глава региона отметил, что институт вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных педагогов, а также в разработку и внедрение современных образовательных методик, сообщает пресс-центр облправительства.

«За 80 лет из стен института вышло немало высококвалифицированных специалистов, работа которых позволяет Пензенской области занимать лидирующие позиции среди регионов ПФО в социально-экономическом развитии. Коллектив решает важные задачи в научно-методической и образовательной деятельности, ведет научную работу и разрабатывает проекты для учреждений образования всех ступеней — от дошкольного до профессионального», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что необходимо постоянно работать над повышением уровня квалификации учителей из городских и сельских школ.

«Меняются методики, подходы, подача материала школьных предметов, поэтому учителя должны постоянно повышать свой уровень знаний. Для обучения педагогов Пензенской области необходимо приглашать самых профессиональных преподавателей России», — заявил Иван Белозерцев.

История Пензенского областного института усовершенствования учителей началась в 1939 году. Сейчас на его базе функционирует пять управлений: информационно-аналитическое, общего образования, профессионального образования, оценки качества образования и административно-хозяйственное.