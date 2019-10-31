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Пензенских водителей призывают быть внимательнее из-за гололеда

31 октября в 09:42 150 просмотров
, столбик термометра достиг минусовых отметок, возможен снег и гололед.

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В Пензенской области ухудшились погодные условия, столбик термометра достиг минусовых отметок, возможен снег и гололед.

В этот период особенно важно быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не допустить аварий.

«Водителям необходимо как можно скорее сменить летние шины на зимние. Манера вождения в зимний период серьезно отличается: необходимо снизить скорость движения и учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее; воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также нельзя забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Будьте предельно осторожны при пересечении пешеходных переходов», — предупредили жителей области в пресс-центре регионального правительства.


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