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Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК

31 октября в 09:55 156 просмотров
В региональном минздраве определили порядок работы медицинских организаций Пензенской области в выходные и праздничные дни — 2, 3 и 4 ноября.

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В региональном минздраве определили порядок работы медицинских организаций Пензенской области в выходные и праздничные дни — 2, 3 и 4 ноября.

Оказание скорой медицинской помощи, а также специализированной в условиях круглосуточных стационаров будет обеспечено в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, 2 ноября прием в поликлиниках будет осуществляться по графику субботы. В этот день организованы дополненные дни приема врачами-неврологами и ультразвукового исследования.

3 ноября в поликлиниках Пензенской области врачи будут работать только по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и иных справок.

4 ноября в региональных поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и оказание неотложной медицинской помощи на дому.

Обратиться в кабинеты неотложной медицинской помощи или вызвать врача на дом можно будет 2 и 4 ноября с 8:00 до 14:00. Телефоны контакт-центров для взрослых — 999−130 или 8 (937) 431-54-40, для детей — 990−130 или 8 (937) 412-60-29.

Номера телефонов дежурных администраторов, к которым можно обращаться круглосуточно, размещены здесь и на сайтах медицинских организаций.


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