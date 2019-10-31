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В российских магазинах могут продавать поддельную икру

31 октября в 10:07 102 просмотра
Эксперты призывают россиян быть бдительными: перед новогодними праздниками происходит всплеск продаж фальсифицированной красной икры.

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Эксперты призывают россиян быть бдительными: перед новогодними праздниками происходит всплеск продаж фальсифицированной красной икры.

Как сообщает «Российская газета», мошенники используют и старые, и новые способы обмана. Часто поддельную красную икру продают в торговых точках на привокзальных площадях и в интернете, предлагая покупателям более низкие цены. На прилавках торговых сетей также может появиться фальфикат.

«Настоящую икру теперь смешивают с имитированной — той, что производится из водорослей и варится в бульоне лососевых видов рыб. По вкусу ее практически не отличить от натуральной», — предупреждает эксперт «РГ», исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков.

Еще один популярный способ обмана — подмешать к хорошей икре отбракованный товар. «Чистой» красной икры на рынке примерно 60−70%.

Несмотря на то, что улов лососевых в этом году вырос на 39%, снижения цен на рыбу и икру производители не ждут. По прогнозам, средняя розничная цена 140-граммовой баночки соленой икры горбуши перед Новым годом составит около 600−620 рублей.


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