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Пензенцы помогли инспекторам задержать пьяного водителя

31 октября в 10:21 122 просмотра
, они не дали мужчине скрыться.

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Сотрудники организации на улице Калинина в Пензе заметили неадекватное поведение водителя иномарки и вызвали полицию. Пока стражи порядка ехали, они не дали мужчине скрыться.

Заместитель директора частного охранного предприятия подъезжал к офису и увидел, как автомобиль Kia Shuma при движении задним во дворе ходом едва не сшиб ребенка. Из-за неадекватного поведения он заподозрил, что мужчина может быть пьян. Вместе с коллегой пензенец решил задержать водителя до приезда полицейских, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место приехали инспекторы ДПС, водителю предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф — 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет.

«Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцем вождения транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 102. Помните: ваши действия помогут предотвратить беду», — обратились к пензенцам полицейские.

Фотография: скриншот - https://vk.com/oiiospenza

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