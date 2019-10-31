Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
«Дамате» в Пензенской области перечислила свыше 1 млрд рублей налогов
Белозерцев поздравил нового председателя Арбитражного суда с назначением
Белозерцев поручил информировать сельхозпроизводителей о возможностях экспорта
Белозерцев оценил опыт села Бестянка по взаимодействию власти и жителей
Губернатор посетил несколько производств в Кузнецком районе
«Русмолко» завершает подготовку почвы для сева яровых культур
В Пензенской области — рекордный урожай подсолнечника
В Пензе проведут обучающий семинар для руководителей промпредприятий
«Ростелеком» разработал новое решение от киберугроз для бизнеса
Бренд «Индилайт» запускает совместный проект с платформой «Дневник.ру»

Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный

31 октября в 10:51 38 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин посетил город Заречный Пензенской области.

" data-title="Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин посетил город Заречный Пензенской области.

В частности, Леонид Левин встретился с представителями ветеранских объединений города — пришли более 150 активистов различных организаций. Их волновали вопросы мусорной реформы, льгот разным категориям граждан, индексации пенсий и другое. Депутат ответил на них, а в завершении встречи вручил активным представителям старшего поколения благодарственные письма.

Затем Леонид Левин пообщался с журналистами и рассказал им об имеющихся программах по линии Роспечати, субсидиях на социально-значимые проекты.

«Сейчас в Государственной Думе мы активно работаем над сокращением количества обязательных экземпляров печатных изданий и отменой штрафов за анонсы общественных мероприятий, значительно осложняющих работу муниципальных редакций», — отметил он.

Кроме того, ветераны-афганцы обратились к парламентарию за поддержкой создания мемориала героям вооруженных конфликтов, благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» выступил с наказом содействовать созданию системы доступного информирования о государственной помощи детям со сложными заболеваниями, а от имени дачного кооператива обратились за помощью в устройстве дорожной развязки. По большей части вопросов заявители получили разъяснения на месте. Часть обращений была принята депутатом для детального изучения, сообщили в пресс-службе общественной приемной Леонида Левина.

В завершении визита Леонид Левин и глава города Олег Климанов обсудили вопросы развития ЗАТО Заречный.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой общественной приемной депутата

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...