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Россияне считают День народного единства важным праздником

31 октября в 11:29 172 просмотра
Большинство россиян считает День народного единства важным событием года. Половина, в основном — молодежь, уверена, что праздник сплачивает людей.

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Большинство россиян считает День народного единства важным событием года. Половина, в основном — молодежь, уверена, что праздник сплачивает людей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследования ВЦИОМ, важность Дня народного единства отметили почти 70% респондентов, из них 24% назвали его очень значимым. 44% опрошенных, отвечая на вопрос о празднике, выбрали вариант «скорее важный».

Праздновать 4 ноября не считают нужным 14% россиян. Для 13% респондентов отмечать День народного единства «скорее не важно», а еще 5% затруднились ответить.

В Пензе празднование Дня народного единства пройдет 4 ноября на Юбилейной площади. Для зрителей пройдет театрализованное представление — история праздника и подвига Минина и Пожарского, затем состоится официальная часть и концерт пензенских творческих коллективов. На площади будет работать полевая кухня, где гости праздника смогут согреться кашей и чаем.

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-2877540/

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