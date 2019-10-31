Россияне считают День народного единства важным праздником

Большинство россиян считает День народного единства важным событием года. Половина, в основном — молодежь, уверена, что праздник сплачивает людей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследования ВЦИОМ, важность Дня народного единства отметили почти 70% респондентов, из них 24% назвали его очень значимым. 44% опрошенных, отвечая на вопрос о празднике, выбрали вариант «скорее важный».

Праздновать 4 ноября не считают нужным 14% россиян. Для 13% респондентов отмечать День народного единства «скорее не важно», а еще 5% затруднились ответить.

В Пензе празднование Дня народного единства пройдет 4 ноября на Юбилейной площади. Для зрителей пройдет театрализованное представление — история праздника и подвига Минина и Пожарского, затем состоится официальная часть и концерт пензенских творческих коллективов. На площади будет работать полевая кухня, где гости праздника смогут согреться кашей и чаем.

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