Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный
«Дамате» в Пензенской области перечислила свыше 1 млрд рублей налогов
Белозерцев поздравил нового председателя Арбитражного суда с назначением
Белозерцев поручил информировать сельхозпроизводителей о возможностях экспорта
Белозерцев оценил опыт села Бестянка по взаимодействию власти и жителей
Губернатор посетил несколько производств в Кузнецком районе
«Русмолко» завершает подготовку почвы для сева яровых культур
В Пензенской области — рекордный урожай подсолнечника
В Пензе проведут обучающий семинар для руководителей промпредприятий
«Ростелеком» разработал новое решение от киберугроз для бизнеса

Гости форума «Россия — Африка» оценили продукцию «Дамате»

31 октября в 11:49 166 просмотров
«Россия — Африка», который прошел в Сочи. Продукция компании была представлена на стенде Министерства сельского хозяйства страны, демонстрирующем экспортный потенциал.

" data-title="Гости форума «Россия — Африка» оценили продукцию «Дамате» — Пенза-пресс, рунет за день">

ГК «Дамате» приняла участие в выставке экономического форума «Россия — Африка», который прошел в Сочи. Продукция компании была представлена на стенде Министерства сельского хозяйства страны, демонстрирующем экспортный потенциал.

Гости выставки смогли оценить продукцию из индейки «Индилайт», их внимание привлекли как недорогая мясокостная продукция, так и премиальная филейная группа. Стенд осмотрели министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев и замминистра сельского хозяйства, а также официальные делегации из нескольких африканских стран. Многие заинтересовались возможностью сотрудничества с компанией, в том числе — представители Нигерии, Сомали, Джибути, Мали, Камеруна и Кении.

Группа компаний «Дамате» уже имеет опыт успешного сотрудничества со странами Африки — это Египет, Ангола, Габон, Бенин и Демократическая Республика Конго.

Отмечено, что на форуме созданы все условия для развития торгово-экономических отношений между Россией и африканскими странами. Участники мероприятия могут показать свой потенциал и найти деловых партнеров. В 2019 году в саммите приняли участие 105 страны мира и главы 34 государств Африки.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...