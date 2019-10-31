ГК «Дамате» приняла участие в выставке экономического форума «Россия — Африка», который прошел в Сочи. Продукция компании была представлена на стенде Министерства сельского хозяйства страны, демонстрирующем экспортный потенциал.

Гости выставки смогли оценить продукцию из индейки «Индилайт», их внимание привлекли как недорогая мясокостная продукция, так и премиальная филейная группа. Стенд осмотрели министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев и замминистра сельского хозяйства, а также официальные делегации из нескольких африканских стран. Многие заинтересовались возможностью сотрудничества с компанией, в том числе — представители Нигерии, Сомали, Джибути, Мали, Камеруна и Кении.

Группа компаний «Дамате» уже имеет опыт успешного сотрудничества со странами Африки — это Египет, Ангола, Габон, Бенин и Демократическая Республика Конго.

Отмечено, что на форуме созданы все условия для развития торгово-экономических отношений между Россией и африканскими странами. Участники мероприятия могут показать свой потенциал и найти деловых партнеров. В 2019 году в саммите приняли участие 105 страны мира и главы 34 государств Африки.