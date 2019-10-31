Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
Белозерцев поручил внедрить программный комплекс по учету «трудных» детей
Пензенцев призывают присоединиться к флешмобу и экономить энергию
Пензенцы помогли инспекторам задержать пьяного водителя
В Пензе подписали контракт с новым мэром
Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК
Пензенских водителей призывают быть внимательнее из-за гололеда
Новогодние елки на улицах Пензы пройдут в 14 местах
В Заре построили две детские площадки
1 ноября состоится первый рейс городской электрички из Пензы в Заречный
Готовится к сдаче объездная дорога в обход города Никольска

В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий

31 октября в 11:51 194 просмотра
В министерстве сельского хозяйства Пензенской области разработали проект региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время он находится на этапе согласования.

" data-title="В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий — Пенза-пресс, рунет за день">

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области разработали проект региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время он находится на этапе согласования.

Главная цель программы — сохранение общей численности сельского населения, поэтому работа будет направлена на улучшение жилищных условий, обеспечение занятости.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, ожидается, что не менее 30% населения области будет жить в селах.

Конкретные направления работы программы — «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Исполнители будут проводить мероприятия по строительству или приобретению домов для сельских жителей, по договорам найма жилого помещения, по содействию сельскохозпроизводителям в получении высшего образования и прохождения производственной практики студентами аграрного вуза.

Также программа предусматривает благоустройство сельских территорий: развитие водоснабжения, газификации и транспортной инфраструктуры.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...