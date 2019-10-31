В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области разработали проект региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время он находится на этапе согласования.

Главная цель программы — сохранение общей численности сельского населения, поэтому работа будет направлена на улучшение жилищных условий, обеспечение занятости.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, ожидается, что не менее 30% населения области будет жить в селах.

Конкретные направления работы программы — «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Исполнители будут проводить мероприятия по строительству или приобретению домов для сельских жителей, по договорам найма жилого помещения, по содействию сельскохозпроизводителям в получении высшего образования и прохождения производственной практики студентами аграрного вуза.

Также программа предусматривает благоустройство сельских территорий: развитие водоснабжения, газификации и транспортной инфраструктуры.