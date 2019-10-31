«Экспресс» в Сети и на ОТР. Продукция медиахолдинга станет доступнее для пензенцев

Сейчас продукция радиостанций и канала, входящих в пензенский медиахолдинг «Экспресс», доступна в интернет-приложениях и в кабельном телевидении. А в ближайшее время передачи и новости «Экспресса» можно будет увидеть на канале ОТР («Общественном телевидении России»).

Генеральный директор компании Виктор Рубцов на своей странице в Facebook оперативно информирует зрителей, слушателей и читателей ресурсов медиахолдинга обо всех нововведениях. В частности, среди последних новшеств — появление продукции телеканала «Экспресс» в приложении для Smart TV — Lime HD TV (12+). Его можно скачать на смартфон (в GooglePlay и AppStore) и телевизор, также смотреть «Экспресс» можно перейдя по этой ссылке.

Напомним, продукция телеканала в Сети также доступна в другом приложении для SmartTV — Peers TV (12+), программе Radioclicker 8, которую можно скачать на компьютер, и по прямой ссылке.

Радио «Эхо Пензы» и «Экспресс» в интернете доступны в приложении TuneIn (12+), которое можно запустить на компьютере, а также на всех устройствах Android и iOS, включая SmartTV. Также радиопродукция медиахолдинга доступна в программе Radioclicker 8 и по прямым ссылкам — http://tv-express.ru/expressfmtr/ и http://tv-express.ru/echofmtr/.

Кроме того, канал «Экспресс» в ближайшее время станет еще более доступным для тех, кто предпочитает знакомиться с телевизионной продукцией классическим способом. Напомним, в начале октября стало известно о том, что «Экспресс» будет выходить на федеральном канале ОТР («девятая» кнопка) с пятичасовым эфиром. О том, на какой стадии находится подготовительная работа, журналистам «Пенза-Пресс» рассказал начальник программно-технического отдела Артур Трошин.

«К нам уже поступило оборудование, которое поставляет ОТР. Второй партнер, у которого своя зона ответственности, — «Ростелеком», он организует канал доставки сигнала от нас до областного радиотелевизионного передающего центра. Эта работа проведена. А ОРТПЦ уже будет формировать сигнал и распространять по Пензенской области, чтобы все, кто принимает цифровые каналы, имели возможность смотреть врезки с программами телеканала «Экспресс» на ОТР с 6 до 9 часов утром и с 17 до 19 часов — вечером, то есть по пять часов в сутки ежедневно», — отметил он.

Кроме того, телеканал по-прежнему продолжает вещать у всех кабельных операторов Пензенской области на «21 кнопке».

«Пенза-Пресс», 1 октября вошедшее в состав государственного автономного учреждения региона «Медиахолдинг «Экспресс», продолжит информировать жителей области обо всех нововведениях в работе компании.