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«Это было неожиданно». Уроженка Монголии рассказала, как попала в Пензу

1 ноября в 03:17 194 просмотра
, которая несколько лет живет в Пензе. Девушка рассказала о языке, традициях, университете и местных жителях.

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4 ноября в России отмечается День народного единства. В преддверии праздника корреспондент информагентства Юлия Кадникова пообщалась с уроженкой Монголии Мурун Ганбаатар, которая несколько лет живет в Пензе. Девушка рассказала о языке, традициях, университете и местных жителях.

Мурун Ганбаатар учила русский язык с детства. Ее мама поехала в Россию по работе и взяла девочку с собой. В первый класс она пошла в школу Хабаровска. В стране она прожила 10 лет, а после снова вернулась в Монголию.

«Я очень благодарна моей няне, которая присматривала за мной, когда мама работала, и учила русскому языку, математике и даже гимнастике», — добавила девушка.

В Пензу она попала случайно, но совершенно об этом не жалеет.

«Подруга попросила перевести ей стипендиальную программу по обучению в России на монгольский язык. Во время перевода я заинтересовалась вузами и рассказала об этом родителям. Через некоторое время я подала документы в несколько университетов, среди которых были учебные заведения Москвы, Краснодара, Твери и Санкт-Петербурга, но я не поступила туда. Меня направили в Пензу. Сейчас я очень рада тому, что оказалась именно в этом городе», — рассказала она.

Теперь девушка учится на стоматолога в Пензенском государственном университете. За время студенчества благодаря Институту международного сотрудничества ПГУ ей уже удалось побывать в нескольких городах. Она особенно оценила красоту природы и русскую кухню.

«Еда очень вкусная. Я настолько привыкла кушать «по-русски», что не могу есть у себя в Монголии. У нас очень жирная пища. Рацион на завтрак, обед и ужин — мясо, завернутое в мясо», — пошутила Мурун.

К пензенскому климату иностранка привыкла. Однако слякоть и дожди, которые порой идут неделями, девушку не очень вдохновляют.

«По началу, для меня было пыткой выйти из общежития на улицу. Но сейчас я просто надеваю капюшон и бегу на пары в университет. Не люблю зонтики», — поделилась она.

В Пензе у Мурун практически нет русских друзей, в основном, она общается с иностранцами, однако школьные подруги из Хабаровска все же остались. Они поддерживают связь на расстоянии. За время общения девушка заметила, что традиции русских и монголов кардинально отличаются.

«Жители Монголии придерживаются старых традиций. Однако молодежь — осовремененная. У нас гармонично старые порядки сочетаются с новыми тенденциями», — сказала она.

О жителях Пензы у Мурун сложились только положительные впечатления. Она отметила, что иностранцы и россияне практически ничем не отличаются.

«Человек есть человек, вне зависимости от того, где родился и живет. У нас схож менталитет, все-таки мы — хорошие друзья с советских времен. В Пензе люди отзывчивые и добрые», — подытожила девушка.

Останется ли Мурун Ганбаатар в Пензе — пока неизвестно, все зависит от того, куда она сможет поступить в ординатуру.

День народного единства — государственный праздник. Он отмечается 4 ноября. Это официальный выходной день в стране. Праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, в Пензе торжественное мероприятие (0+) будет проходить на Юбилейной площади 4 ноября с 10:00 до 12:00. Ожидается, что в нем примут участие около 6000 человек.

Фотография: фото из личного архива Мурун Ганбаатар

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