Онлайн-брифинг с директором пензенского филиала «МАКС-М»

Дмитрий Анатольевич ответит на вопросы, касающиеся работы института страховых представителей и их роли в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, результатов выездов страховых представителей филиала АО «МАКС-М» на фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
Также речь пойдет об установке унифицированных телефонов для связи со специалистами страховых медицинских организаций в городских и районных поликлиниках. Кроме того, принимаются обращения по соблюдению прав застрахованных лиц.
Вопросы принимаются как заранее, так и во время брифинга. Их можно разместить в комментариях ниже или прислать на электрону почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».