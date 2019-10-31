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Онлайн-брифинг с директором пензенского филиала «МАКС-М»

31 октября в 12:11 152 просмотра
(0+) с директором пензенского филиала страховой медицинской организации «МАКС-М» Дмитрием Гагаринским.

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В ИА «Пенза-Пресс» 6 октября с 11 до 12 часов состоится онлайн-брифинг (0+) с директором пензенского филиала страховой медицинской организации «МАКС-М» Дмитрием Гагаринским.

Дмитрий Анатольевич ответит на вопросы, касающиеся работы института страховых представителей и их роли в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, результатов выездов страховых представителей филиала АО «МАКС-М» на фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Также речь пойдет об установке унифицированных телефонов для связи со специалистами страховых медицинских организаций в городских и районных поликлиниках. Кроме того, принимаются обращения по соблюдению прав застрахованных лиц.

Вопросы принимаются как заранее, так и во время брифинга. Их можно разместить в комментариях ниже или прислать на электрону почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».


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