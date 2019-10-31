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Пензенцев призывают присоединиться к флешмобу и экономить энергию

31 октября в 12:33 154 просмотра
«Позитивная энергия» (0+). С его помощью участники научатся экономить электроэнергию, а это позволит сохранить природные ресурсы.

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В Пензенской области стартовал флешмоб «Позитивная энергия» (0+). С его помощью участники научатся экономить электроэнергию, а это позволит сохранить природные ресурсы.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно зарегистрироваться на сайте Ecowiki.ru и выполнить несколько простых заданий. Например, провести день без телефона, найти и ликвидировать «пожирателей» энергии дома. Также организаторы подготовили ряд мероприятий, которые позволят сэкономить энергию. Своими достижениями предлагается поделиться в соцсетях с хэштегами #флешмобпозитивнаяэнергия #эковики. Тем самым, пользователи будут мотивироваться беречь электроэнергию.

«Мы зависим от электричества и пользуемся им круглосуточно: когда работаем, слушаем музыку, смотрим видео и переписываемся с друзьями в мессенджерах. Наши советы помогут не только сократить потребление электроэнергии и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, но и сэкономить свой бюджет», — цитирует пресс-центр облправительства слова координатора проекта «Эковики» Анны Кудашевой.

В течение 2019 года на платформе было запущено десять флешмобов, участниками которых стали почти 9000 человек по всей России. Проект реализуется с использованием гранта президента Владимира Путина.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-3104355/

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