Российским чиновникам намерены запретить покупать дорогие смартфоны

Министерство финансов подготовило проект постановления, который предлагает установить ограничения стоимости услуг связи, а также гаджетов для госслужащих, сообщает телеканал «360».

Ограничения планируют сделать в соответствии с должностями. Так, предположительно, для госслужащих (руководителей) центрального аппарата цена смартфона не должна будет превышать 15 тысяч рублей, планшета с доступом в интернет — 60 тысяч рублей, а ноутбука — 100 тысяч рублей.

На связь таким чиновникам предлагают установить лимит в размере четырех тысяч рублей. Чем ниже чин — тем дешевле будут гаджеты и скромнее цены на связь.

Отмечается, что это связано с последними данными о закупках средств связи и компьютеров. Судя по ним, чиновники покупают мощную электронику по необоснованным ценам.