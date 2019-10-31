Пензенцев пригашают на участие в перфомансе «Хромой рояль»

«В картинной галерее долгие годы стоял рояль, который, увы, больше никогда не сможет подарить нам свою музыку… Но мы решили подарить ему новую жизнь! В эту музейную ночь мы предлагаем нашим посетителям стать участником арт-действия и создать сюрреалистический натюрморт из самых различных предметов, которые в едином ансамбле смогут вновь зазвучать», — написали сотрудники музея в своей группе «ВКонтакте».
Перфоманс назвали «Хромой рояль», он станет тематическим продолжением музейного спектакля «Театр Муз», который пройдет с 18:00 до 18:00 в Зеленом зале галереи.
Для участия в перфомансе пензенцев будут ждать в фойе первого этажа, начало — в 19:00. Планируется, что это мероприятие завершиться в 22:00.
Возрастные ограничения — 0+.