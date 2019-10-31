Пензенцев пригашают на участие в перфомансе «Хромой рояль»

В рамках «Ночи искусств» в Пензенской картинной галерее 3 ноября пройдет перфоманс, на который приглашаются все желающие.

«В картинной галерее долгие годы стоял рояль, который, увы, больше никогда не сможет подарить нам свою музыку… Но мы решили подарить ему новую жизнь! В эту музейную ночь мы предлагаем нашим посетителям стать участником арт-действия и создать сюрреалистический натюрморт из самых различных предметов, которые в едином ансамбле смогут вновь зазвучать», — написали сотрудники музея в своей группе «ВКонтакте».

Перфоманс назвали «Хромой рояль», он станет тематическим продолжением музейного спектакля «Театр Муз», который пройдет с 18:00 до 18:00 в Зеленом зале галереи.

Для участия в перфомансе пензенцев будут ждать в фойе первого этажа, начало — в 19:00. Планируется, что это мероприятие завершиться в 22:00.

Возрастные ограничения — 0+.